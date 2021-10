Bucciantini: “Quando attacca la Fiorentina non è efficace, per questo serve Torreira. Sottil? Meglio a partita in corso”

Il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della partita della Fiorentina contro il Venezia: “Su Vlahovic sono tranquillo, parteciperà alla causa viola come sempre. Inoltre in quel reparto siamo tremendamente corti, anche sugli esterni dove al massimo può entrare Sottil che da un po’ di velocità e fantasia. Lui lo vedo meglio a gara in corso, mi sembra che sia più libero rispetto a quando gioca dal primo minuto”.

E poi ha aggiunto: “Stasera sarebbe la partita giusta per Torreira, perché il Venezia è una squadra che lascia molto la palla agli avversari. L’uruguaiano piano piano deve diventare non solo un titolare, ma un vero e proprio riferimento di questa squadra. E’ l’unico capace di dare quell’ordine che poi ti permette di creare le occasioni, componente che ad oggi manca perché la Fiorentina quando attacca è promettente ma non efficace”.