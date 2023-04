Bucciantini: “Se pensiamo ai fischi post Fiorentina-Bologna, oggi è cambiato il mondo. Sottil è un giocatore ritrovato, ma ha lo stesso problema di Ikonè”

Il giornalista Marco Bucciantini ha commentato a Radio Bruno Toscana la partita tra Fiorentina e Lech Poznan: “Ci siamo trovati in svantaggio senza rendercene conto, e allora ci siamo innervositi. Poi però la Fiorentina ha ritrovato se stessa e il suo popolo, e questo sta facendo la differenza. Ricordiamoci che a un certo punto della stagione sia Commisso sia Italiano si schierarono contro i cori della Fiesole, quel “fate ridere” dopo il Bologna, e oggi invece è cambiato tutto. Sottil? Vedo un giocatore ritrovato, e la concorrenza con Brekalo è giusta. Riccardo ha lo stesso limite di Ikonè, ovvero la scelta nell’ultima giocata, anche se entrambi mi sembrano molto migliorati”.

E poi su Nico Gonzalez e Jovic ha aggiunto: “L’argentino è il giocatore più forte della squadra e ancora secondo me non è arrivato al massimo delle sue possibilità. Il serbo ha avuto dei problemi fisici, ieri Italiano ha provato a ridargli un po’ di condizione perché comunque servirà anche lui da qui a fine stagione. Semifinale? Sono contento di giocare l’andata a Firenze, perché ultimamente abbiamo dimostrato di fare meglio in trasferta. Il Basilea gioca in Europa da tanti anni, è una squadra da non sottovalutare e conterà tanto arrivarci nella giusta condizione”.