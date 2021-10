Bucciantini: “Se si guardano le trasferte, la fase difensiva è un punto di forza della Fiorentina. Vlahovic? Sta facendo il lavoro sporco”

Il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato della Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Vado controcorrente e dico che la fase difensiva è un punto di forza della Fiorentina, perché nelle ultime tre trasferte ha preso solo due gol ed entrambi su rigore. In attacco invece Callejon ti sta dando applicazione, ma adesso c’è bisogno di efficacia. Queste prime partite hanno dato delle indicazioni facili alla società, è chiaro di cosa ci sia bisogno nel mercato di gennaio”.

E poi su Vlahovic ha aggiunto: “L’anno scorso lo Spezia entrava in area con tanti uomini, io non so se questa cosa sarebbe utile a Vlahovic. A volte gli attaccanti vogliono essere da soli in area. Comunque il serbo ad oggi sta usando un sacco di energie per supportare la squadra lontano dall’area, cosa che le telecamere non sempre mostrano. Vorrei dire semmai che Nico Gonzalez, siccome non ha mai nessuno con cui dialogare, dovrebbe giocare a destra così da poter entrare più facilmente in area”.