Bucciantini: “Se vuoi prendere Zaniolo questo è il momento ideale. Vi dico un nome per reparto per migliorare la Fiorentina”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana di alcune questioni legate alla Fiorentina: “Non chiedo la luna sul mercato. Per prendere Zaniolo è il momento ideale, tra l’altro sarebbe un esterno sia di quantità che di qualità. Sono sicuro che nell’incontro con la società Italiano abbia parlato di come migliorare la squadra. La rosa deve rimanere lunga, qualcosa in attacco cambierei perché se Jovic e Cabral si sono sempre alternati non è buon segno. Nzola sarebbe un buon profilo ma come alternativa, se vuoi un titolare migliore devi prendere Milik“.

E poi ha aggiunto: “In difensora mi piace molto Ampadu, oppure Hien. Il primo è bravo nel giocare dentro il campo, il secondo è più un marcatore. Rovella o Hjulmand sarebbero i nomi giusti per il centrocampo. Cabral? Non avrei fretta a venderlo, alla fine il suo rendimento è stato buono. Chiudo con il portiere: mi piace tantissimo Carnesecchi, ha grande tecnica”.