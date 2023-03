Bucciantini: “Si cambia spesso umore per questa Fiorentina, ma i giocatori ci sono. Biraghi antipatico? Io piuttosto mi chiedo: ‘perché non esultare al suo gol da metà campo’?”

Il giornalista e tifoso viola Marco Bucciantini ha commentato alcuni temi caldi in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana:

“Nella prima parte di stagione, Martinez Quarta mi è piaciuto tanto, era in testa a molte classifiche di quantità e qualità difensive. È uno che in un organico ce lo metto sempre. Il suo è un ruolo difficile in questo calcio, ha coraggio e quando ha sbagliato lo ha fatto per eccesso di generosità“.

E ancora: “Si cambia spesso umore per questa squadra perché è una stagione così. Il Braga è terzo in un campionato che tra due settimane può avere due squadre ai quarti di finale di Champions. Da un po’ di tempo questa è una squadra che attacca meglio”.

Infine su Biraghi: “Perché sarebbe uno antipatico? Non solo dà tutto in campo, ma è uno che ci sa stare in Serie A: sa calciare, crossare. Vediamo un gol da centrocampo e noi non ce lo facciamo piacere, perché non esultiamo? Per quante ne ha sentite, anche se il dito all’orecchio lo avesse messo per i tifosi viola non avrebbe fatto nulla di male“.