Bucciantini: “Spero che Brekalo abbia più senso del gol rispetto agli altri esterni viola. Ikoné è imprevedibile, ma spesso nemmeno lui sa cosa succederà”

A Radio Bruno ha parlato il tifoso viola e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini, intervenendo sull’ultima prestazione contro lo Spezia e non solo. Queste le sue parole: “La Fiorentina mi è piaciuta, soprattutto perché voleva il record di dieci vittorie di fila e non si è accontentata del pareggio. Le azioni pericolose che i viola hanno subito sono state causate dal baricentro alto della squadra. Lo Spezia ha accettato di subire la partita e questo ci ha fatto faticare. Voglio vedere una squadra intatta ed è quello che ho visto, perché c’era la voglia di fare bene. Mancano i gol di Nico Gonzalez, ci aveva dimostrato che poteva farli.

Anche se a Ikoné manca l’ultimo spunto, sono contento di quello che fa. Con Dodo stanno facendo qualcosa di importante. Brekalo? Ha l’istinto di infilarsi bene in area, ma non è l’unico. La Fiorentina crea occasioni, ma il senso del gol non è innato nei nostri esterni. Spero che il croato sia più vicino alla porta. Quando giochi con il 4-3-3 i gol degli esterni servono. Ikoné quando entra in area è imprevedibile, ma spesso nemmeno lui sa cosa succederà”

