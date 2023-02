Bucciantini: “Tecnicamente preferisco Jovic a Cabral, ma ora per la prima volta Italiano ha un dubbio di lusso”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Per valutare il Sivasspor, che è dodicesimo in campionato, faccio il confronto con il Basaksehir che è terzo e in fondo ci ha messo in difficoltà solo in Turchia. E’ stato senz’altro un sorteggio positivo. Riguardo a ieri sera, la Fiorentina era partita bene e i due gol sono stati solo frutto di un brutto momento. Jovic e Cabral? Tecnicamente continuo a preferire il serbo, ma è innegabile che ora il brasiliano sia in forma. Per la prima volta Italiano ha un dubbio in positivo, di lusso oserei dire”.

E poi sulla partita col Verona ha aggiunto: “Non perdere ti permetterebbe di lasciare le distanze inalterate, vincendo invece lo stacco diventerebbe importante. Ad ogni modo io non riesco ancora a dovermi guardare le spalle, non penso a vincere per salvarmi ma per trovare continuità. Diciamo che una sconfitta ti creerebbe un pensiero che al momento non hai, la cosa migliore per la Fiorentina è affrontare l’impegno come se fosse una gara di coppa”.