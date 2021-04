Bucciantini: “Vlahovic al Milan? Sarebbe perfetto, ma la Fiorentina non può perderlo come già fatto con Veretout e Chiesa”

Il giornalista Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Sportiva: “Vlahovic al Milan? È già in doppia cifra in Serie A, se deve fare alcune panchine a Ibrahimovic le fa anche volentieri, è già pronto. Per i rossoneri sarebbe perfetto, ma la Fiorentina deve tenerlo a tutti i costi, non può permettersi di perdere pure lui dopo ad esempio Veretout e Chiesa”.