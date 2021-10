Bucciantini: “Vlahovic? Nessuna squadra vende il suo miglior giocatore a gennaio. Mercato? Vorrei Berardi e Kulusevski, ecco perché”

Marco Bucciantini opinionista di Sky, ospite a Radio Bruno, ha parlato così a proposito di Vlahovic, fresco rientrante dagli impegni con la sua Serbia: “Non ho mai visto il giocatore risparmiarsi in campo, e mi aspetto il solito atteggiamento anche d’ora in avanti. Farà bene per la Fiorentina e per sé stesso, visto che probabilmente il suo futuro sarà altrove”.

Il giornalista ha poi aggiunto: “La Fiorentina deve risolvere la fase difensiva, dopo di che avrà un grande vantaggio. Anche davanti la squadra di Italiano crea tanto ma concretizza poco in relazione alla mole di gioco prodotta. Mi aspetto molto da Castrovilli quando rientrerà. E’ un giocatore con grande qualità offensiva. A parte Saponara contro il Genoa, i cinque cambi di Italiano per ora hanno prodotto ben poco. Le grandi squadre invece con la panchina riescono a ribaltare le partite. Credo che la Fiorentina in casa possa diventare una squadra esaltante grazie alla spinta dei propri tifosi”.

Bucciantini sul mercato viola ha dichiarato: “Nome per il mercato di gennaio? Berardi per fare il salto di qualità. Vorrei un esterno da almeno dieci gol. Se venisse Kulusevski non sarebbe male. Sarebbe il giocatore ideale per la Fiorentina. Serve un esterno che dia equilibrio al reparto offensivo, serve una divisione di responsabilità e di gol. Non si può contare solo sulle individualità di Nico Gonzalez”.

Ancora su Vlahovic: “E’ il miglior giocatore della Fiorentina, faremo fatica a vederlo andare via a giugno. Non si vende nemmeno a gennaio. Nessuna squadra vende il suo miglior giocatore a campionato in corso. Solo il Genoa lo fece con Piatek, ma ci vide lungo…”