Bucciantini: “Zapata lo dovevi prendere per il post Vlahovic. In Coppa Italia contro il Torino la partita dell’anno”

A Radio Bruno ha parlato il commentatore e tifoso della Fiorentina Marco Bucciantini, intervenendo sulle mosse di mercato della Fiorentina e sulla condizione della squadra di Italiano: “Io sinceramente non punterei su uno come Zapata. Ai bergamaschi toglierei Hojlund. I giocatori offensivi per finire il campionato ce l’hai, ora serve qualcuno là davanti che rimetta questa squadra al mondo. Zapata lo dovevi prendere per il post Vlahovic. Non ora”

Contro la Lazio ho visto una buona prestazione, per me è quella la squadra di Italiano. Quella in Coppa Italia contro il Torino secondo me è la partita dell’anno”.