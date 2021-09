Budel: “La Fiorentina deve spingere ora sull’acceleratore. La squadra di Italiano può occupare le zone alte della classifica quest’anno”

L’ex centrocampista Alessandro Budel, oggi commentatore tecnico a DAZN, ha elogiato la Fiorentina per il gioco espresso fino ad ora: “La squadra di Italiano ha tutto per far gol e vincere le partite. Devono spingere adesso sull’acceleratore perché sono in fiducia e quest’anno possono occupare senza dubbio i piani alte della classifica.

E sulla prossima gara dei viola ha aggiunto: “A cominciare subito dalla gara contro l’Inter possono ripetere la bella prova di Genova“.