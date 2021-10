Bufera Castrovilli. Ma per vedere il giocatore in campo c’è ancora tempo…

C’è bufera (social) su Gaetano Castrovilli. A scendere in campo ci hanno pensato la fidanzata e il padre della fidanzata a prendere le difese del centrocampista della Fiorentina, che è stato criticato da alcuni tifosi.

Ma come sta il giocatore? Ad un mese dall’incidente occorsogli in campo a Genova, è ancora in attesa dell’ok al rientro agli allenamenti. Oggi avrà un’altra visita, ma è difficile che possa tornare ad essere a pieno regime prima di 2-3 settimane.

Eppure il primo report medico su di lui recitava così: “Le condizioni sono buone e non c’è nessuna criticità in atto”. Peccato che questo ottimismo non sia stato confermato dai fatti.