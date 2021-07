Buffon: “Quando Chiesa è arrivato dalla Fiorentina non mi aspettavo che fosse così forte. Dopo un anno di Juve…”

Il portiere del Parma Gianluigi Buffon ha parlato a La Gazzetta dello Sport anche dell’ex Fiorentina Federico Chiesa, grande protagonista a Euro 2020: “Insieme a Donnarumma è stato la sorpresa dell’Europeo. Quando è arrivato alla Juve dalla Fiorentina non pensavo che fosse così forte, sono sincero. All’Europeo è stato imbarazzante: in finale con l’Inghilterra, ragazzi, quando partiva, non lo tenevano”.

E poi ha aggiunto: “Dopo un anno di Juve non mi sorprende la crescita di Chiesa, ma non era scontato che si confermasse in un contesto del genere. Quando ti vengono certe giocate a un livello così alto, vuol dire che sei davvero speciale”.