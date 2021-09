Buffon: “Suggestivo vedere Ribery alla Salernitana. L’ho visto giocare con la Fiorentina e…”

Il portiere del Parma (ex Juventus), Gianluigi Buffon, intervenuto su Radio Anch’io Sport ha espresso il proprio parere sull’approdo dell’ex attaccante della Fiorentina, Franck Ribery, alla Salernitana.

“È suggestivo vedere il francese a Salerno – ha detto Buffon – posso capire che abbia voglia di continuare, visto che si sente ancora un giocatore molto forte. L’ho visto giocare a Firenze e anche se farà 60 minuti e non 90 in campo, darà il suo contributo. In Italia non abbiamo giocatori così, di questa levatura tecnica, cercherà di ripagare l’affetto dei tifosi della Salernitana regalando loro un sogno. Uno come Ribery può fare da effetto traino”.