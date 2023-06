Bulykin: “Fossi al posto di Kokorin, tenterei nuovamente la fortuna alla Fiorentina. Il campionato italiano è un’altra cosa, dipende tutto da lui”

Kokorin e la Fiorentina possono avere un futuro ancora insieme? C’è chi sostiene fortemente che sia ancora possibile. L’ex attaccante russo, tra le altre, di Ajax e Dinamo Mosca Dmitry Bulykin ha parlato delle potenzialità del bomber in forza all’Aris Limassol e fresco campione di Cipro. Ecco le sue parole, riportate da Football24.ru: “Fossi in lui, tenterei nuovamente la fortuna alla Fiorentina. Perché a Cipro è una cosa, mentre in un grande campionato europeo è tutta un’altra faccenda”.

E aggiunge: “Kokorin ha l’opportunità di giocare la Champions in una piazza dove è amatissimo. Forse ha trovato la sua dimensione all’Aris Limassol. Dipende tutto da lui e da cosa vuole fare. Al suo posto non avrei dubbi: proverei a riprendermi un posto in Italia“.