Buona la prima di Borja Valero con la 20 del Lebowski, ma i suoi perdono in Coppa Italia. FOTO FN

Esordio stagionale in gare ufficiali per l’ex centrocampista della Fiorentina, Borja Valero, con la maglia del Centro Storico Lebowski, nella Coppa Italia di categoria, in attesa che prenda il via anche il campionato di Promozione.

Per i grigioneri è arrivato il k.o. (2-1 per l’Audace Galluzzo il risultato finale) nei minuti di recupero. Per lo spagnolo invece una discreta prestazione. Suo il numero 20 del C.S. e sua anche una traversa su punizione dai 25 metri, ad un quarto d’ora dal termine. Da un’altra sua conclusione è anche arrivato anche il tap-in vincente per il momentaneo 1-1 siglato dal Lebowski.