“Buona vittoria a Verona, ma serve la conferma contro il Milan. Lasagna ha graziato la Fiorentina e Quarta…”

Grazie al successo al Bentegodi contro il Verona, la Fiorentina ha scacciato più di qualche fantasma mentale e si è allontanata dalle zone più calde della classifica. A tal proposito, il giornalista Ernesto Poesio ha commentato la situazione in casa viola a Radio Bruno Toscana: “Mi aspetto (e dobbiamo aspettarci) la conferma contro il Milan. A questo punto della stagione mi aspettavo di più”.

Sul successo a Verona: “La Fiorentina non ha certo giocato contro un attacco fenomenale: Lasagna ha graziato la squadra viola. Individuo un po’ di responsabilità in Quarta, che si è perso la punta un paio di volte. Amrabat? Lui è difficile non valutarlo dal punto di vista difensivo: sappiamo che la costruzione non fa per lui, per questo Mandragora lo assiste molto spesso”.