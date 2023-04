Buone notizie dal centro sportivo: Brekalo e altri due giocatori si sono allenati con il gruppo

Questo pomeriggio la Fiorentina è tornata in campo per allenarsi in vista della gara di domenica contro il Monza. Seduta di scarico per chi ha giocato ieri, normale invece per coloro che non sono stati della partita. Restano chiaramente da valutare le condizioni di Bonaventura, ma di contro ci sono buone notizie.

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, infatti, Brekalo è tornato a lavorare insieme al gruppo e con lui anche Amrabat e Ikonè. Segno che i tre giocatori si stanno lasciando alle spalle i rispettivi problemi fisici e che presto potranno tornare a disposizione, vedremo se già a partire da domenica oppure se Italiano preferirà preservarli per la Cremonese.