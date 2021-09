Buone notizie per l’Atalanta: Gasperini recupera un attaccante in vista della Fiorentina

Continua al Centro Bortolotti la preparazione dell’Atalanta in vista della partita con la Fiorentina per la 3ª giornata della Serie A TIM 2021-2022 in programma sabato al Gewiss Stadium. Zapata ha lavorato in gruppo, allenamento normale anche per Demiral, de Roon, Iličić, Koopmeiners, Lovato, Mæhle, Pašalić e Toloi, mentre Djimsiti, Freuler e Pessina hanno svolto un allenamento individuale. Presente a Zingonia anche Hateboer. Domani, venerdì 10 settembre, è in programma un’altra seduta pomeridiana, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse. A riportarlo è il sito ufficiale dell’Atalanta.