Buone notizie per Alessio Tendi, che nei giorni scorsi aveva avuto un malore venendo ricoverato d’urgenza. L’ex giocatore della Fiorentina è intervenuto a Radio Bruno Toscana per rassicurare tutti sulle sue condizioni, che adesso sono stabili dopo il grande spavento: “Ringrazio tutti per l’affetto, so che mi volete bene. Mando un abbraccio a tutti”.

0 0 vote Article Rating