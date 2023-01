Buone notizie per un ex viola: torna tra i convocati dopo il brutto infortunio alla caviglia

Questo pomeriggio l’allenatore dello Spezia Luca Gotti ha reso noto la lista ufficiale dei convocati in vista della partita casalinga di domani contro il Lecce. In attesa dell’arrivo di Salvatore Esposito, acquistato nei giorni scorsi dalla Spalletti, il tecnico dei liguri recupera due importante pedine. Stiamo parlando dell’attaccante ex Roma Daniele Verde ma soprattutto dell’ex portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski.

Il numero numero 69 dello Spezia rientra tra i convocati dopo il brutto infortunio subito nell’ultima partita prima della sosta contro il Verona: il brutto infortunio alla caviglia lo ha costretto anche a rinunciare alla convocazione della Polonia per i Mondiali del Qatar. Complice il momentaneo infortunio di Zoet, l’ex viola potrebbe addirittura tornare in campo dal primo minuto.