Buongiorno carica l’ambiente in vista della Fiorentina: “Scendiamo in campo insieme, vogliamo uno stadio granata”

Sui canali social, il difensore del Torino Alessandro Buongiorno ha mandato un breve messaggio ai tifosi granata in vista della partita di domenica contro la Fiorentina, importante per la lotta all’ottavo posto, con le due squadre che ci arrivano essendo a parimerito in classifica a 49 pt.

Queste le parole di Buongiorno: “Per la partita contro la Fiorentina vogliamo uno stadio tutto granata, scendiamo in campo insieme. Forza Toro!”