Buongiorno: “Con la Fiorentina sarà fondamentale vincere i duelli uno contro uno”

Questo pomeriggio il difensore centrale e capitano del Torino Alessandro Buongiorno, a poco meno di 24 ore dalla sfida casalinga di domani contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, ha parlato hai microfoni del canale ufficiale della lega di Serie A. Queste le sue parole in merito alla sfida contro i viola:

“Non sarà facile, ma come in ogni partita darò tutto. La squadra di Italiano è super tosta, interpreta il gioco come noi. Per vincere sarà fondamentale avere la meglio nei duelli uno contro uno, specialmente a metà campo. Chi avrà la meglio lì per me arriverà alla vittoria”.