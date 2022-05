Burdisso a colloquio con Guglielminpietro: Nel mirino alcuni talenti sudamericani

Il Direttore Tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso che come sempre è attivo sul fronte sudamericano per quanto riguarda il mercato in entrata. Non solo per Alvarez del Penarol, nome sempre caldo sul quale però di recente si sono posati gli occhi della concorrenza, ma anche su altri profili, come confermano gli ultimi colloqui con l’agente Guglielminpietro.

Ex calciatore di Milan e Inter, e oggi agente di giovani sudamericani, il procuratore ha avuto modo di confrontarsi anche con il direttore tecnico dei viola, dopo che la scorsa stagione aveva portato l’argentino Estevez alla corte di Italiano allo Spezia.