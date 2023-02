Burdisso presente a Modena per osservare da vicino un obiettivo viola

Ieri sera ad assistere tra gli spalti dello stadio ‘Braglia’ all’anticipo di Serie B tra Modena e Cagliari era presente Nicolas Burdisso, direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso.

Con tutta probabilità il dirigente viola si trovava ad osservare da vicino il difensore centrale Giorgio Cittadini, classe 2002, obiettivo dei viola cercato anche nel mercato di gennaio.

Da segnalare la presenza in tribuna del terzino di proprietà della Fiorentina Gabriele Ferrarini, arrivato in prestito al Modena dopo la parentesi al Monza con zero presenze .