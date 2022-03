Burdisso spettatore di una partita in Argentina: i possibili nomi sul taccuino del direttore sportivo viola – FOTO

Giorni di lavoro per Nicolas Burdisso. Il direttore sportivo della Fiorentina, come riportato su Twitter dal giornalista argentino Franco Figallo, si trovava ieri in Argentina per seguire dal vivo il match tra Argentinos Juniors e Velez.

Come sappiamo Burdisso è molto attento ai talenti che emergono nel suo Paese di origine, e sicuramente questo grande match ne vedeva in campo parecchi. Tra i nomi più interessanti che il direttore sportivo viola potrebbe essersi appuntato, ci sono quelli dell’attaccante Orellano e dei centrocampisti Ortega, Galarza e Vera.