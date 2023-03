Burdisso tiene d’occhio l’Italia Under 21: la Fiorentina ha nel mirino qualche pezzo pregiato della Nazionale di Nicolato

La Fiorentina tiene d’occhio l’Italia Under 21 del ct Nicolato. Nicolas Burdisso, infatti, era presente sugli spalti del ‘Granillo’ di Reggio Calabria per seguire la gara degli Azzurrini contro l’Ucraina (vinta per 3-1 dai padroni di casa). Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il dirigente argentino non era lì soltanto per seguire le orme di Niccolò Pierozzi, che tra l’altro ha giocato soltanto un quarto d’ora.

La Fiorentina starebbe tenendo d’occhio anche una giovane promessa della Roma come Edoardo Bove, che tanti estimatori per l’estate; oltre alla Viola, attenzione al Sassuolo. Burdisso, inoltre, avrebbe puntato anche Bruno Zapelli, classe 2002 oriundo nato in Argentina. Ci sono, anche, due nomi già molto chiacchierati dalle parti di Firenze come Mattia Viti e Fabiano Parisi.