Buric: “Questo Lech non ha niente a che fare con quello che ha affrontato la Fiorentina nel 2015. I polacchi non hanno niente da perdere e questo…”

L’ex portiere del Lech Poznan Jasmin Burić ha parlato al portale igol.pl della doppia sfida che attende il club polacco contro la Fiorentina. L’estremo difensore affrontò i viola nel 205, quando le due formazioni si sfidarono in Europa League: “Ricordo che quando siamo andati a Firenze, loro erano tra i primi della Serie A. A mio parere c’è una grande differenza tra il Lech del 2015 e quello di oggi. Mi ricordo che quando giocammo in Italia eravamo la seconda squadra e quasi tutti giovanissimi.

La Fiorentina è una squadra italiana, molto forte tatticamente, che gioca un buon calcio e ha una buona qualità. Il loro miglior giocatore era Ilicic. Contro di loro il Lech non ha davvero nulla da perdere. È molto importante mentalmente, e sappiamo tutti che il Lech è molto forte in casa, davanti ai suoi tifosi. Penso che debba fare un buon risultato in casa, perché nella gara di ritorno può succedere qualsiasi cosa.

Se il Lech vincerà anche 1-0 in casa, la Fiorentina dovrà attaccare e ci sarà la possibilità di controbattere. I biancoblù è una squadra molto esperta nelle coppe europee e penso che non commetterà errori banali. Possono giocare un’ottima partita, sono molto bravi in difesa, nell’organizzazione del gioco, in attacco sono anche pericolosi. Sulla carta, Lech è più debole, ma secondo me non si sa mai e per me il vantaggio è che Lech non ha nulla da perdere. Hanno già fatto un ottimo percorso e possono andare anche oltre. I giocatori daranno il 200% di se stessi. Sappiamo come sarà a Poznań, ci sarà uno stadio pieno, un’atmosfera calda”