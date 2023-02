Buso: “Il traguardo che auspico per la Fiorentina è 52 punti. Ikonè deve ritrovarsi mentalmente”

L’ex viola Renato Buso, ha parlato così a Radio Bruno: “La squadra scesa in campo ieri era consapevole della propria forza, non avendo mai paura, la Fiorentina non ha mai rischiato. Questa è la dimostrazione che la Fiorentina deve tirare fuori le sue qualità tecniche. Il traguardo che auspico per la Fiorentina è 52 punti. La squadra non deve tirare più fuori alibi”.

Su Ikonè ha aggiunto: “Io credo che debba riuscire a fare più assist, ma deve ritrovarsi mentalmente. Ha delle ottime qualità, ma gli manca qualcosa”.