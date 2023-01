Buso: “La Fiorentina ha avuto delle pause, ma se l’è sempre giocata. Prenderei Nzola perchè…”

L’ex calciatore delal Fiorentina Renato Buso, ha parlato così a Radio Bruno: “La priorità della Fiorentina è l’attaccante. La squadra ha avuto pause di gioco, ma se l’è sempre giocata. A Roma non ha sfigurato in 10. Manca chi finalizza e per l’Europa ti serve chi va in doppia cifra”.

Poi ha aggiunto: “Prenderei Nzola, che conosce il gioco di Italiano. Secondo me lo Spezia potrebbe cederlo visto che la salvezza e quasi cosa fatta. Potrebbe essere un opzione valida anche per il prossimo anno, da affiancarlo ad un attaccante di livello”.