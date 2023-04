Buso: “La scelta di Italiano di credere in Cabral ha svoltato la stagione della Fiorentina. Jovic? Nonostante sia ancora giovane, ha già la pancia piena”

L’ex Fiorentina Renato Buso è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare passato e presente dell’attacco di Vincenzo Italiano. Sentite cosa ha detto su Cabral, Jovic e Vlahovic:

“Cabral è stato la giusta convinzione di Italiano, la scelta di credere in lui ha dato un’impronta diversa al suo ruolo all’interno della Fiorentina. Dare punti fissi, riferimenti precisi è stato il modo per far uscire la squadra dal brutto periodo dell’inizio”.

E su Jovic: “Ai miei tempi, uno come lui forse sarebbe stato preso rincorso dai tifosi che passavano dai Campini. Ha qualità tecniche importanti, ma il suo problema è la pancia piena, nonostante sia molto giovane“.

Infine: “Vlahovic? Ha avuto un grande problema di pubalgia, difficile da superare, perché ti porta via per mesi e mesi. In più, la Juventus si difende molto bene, ma gioca a 60 metri dalla porta, quindi è difficile per un attaccante rendere bene in una squadra di quel tipo”.