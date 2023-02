Buso: “L’alternanza in attacco non aiuta nè Cabral nè Jovic. Il Braga metterà in difficoltà la Fiorentina sotto ogni aspetto, la Coppa Italia è la vera occasione”

L’ex attaccante della Fiorentina Renato Buso a Radio Toscana ha commentato la situazione attuale della squadra viola, con spazio ai prossimi impegni di Conference League e campionato.

Ecco le parole di Buso: “La Fiorentina gioca ma a vincere sono gli avversari. Manca cattiveria in avanti, la cattiveria di portare a casa i risultati. Per un allenatore diventa poi complicato. La squadra non ha calciato mai in porta ed ha impensierito la Juve solo i 10’ finali. Manca il finalizzatore: Cabral e Jovic non ci stanno dentro al contesto della squadra viola. Le rivoluzioni in attacco non portano fiducia. Chi gioca in quel reparto ha bisogno di continuità per trovare le prestazioni giuste e le migliori sensazioni. Le variazioni continue nel reparto non hanno fatto bene alla squadra. Se c’è un giocatore che viene da un anno e mezzo senza giocare come Jovic o uno come Cabral che ha una mole fisica importante, anche a discapito di uno dei due serve dare continuità scegliendo la punta”.

Poi ha aggiunto: “Da fuori diventa difficile capire dove e come intervenire sulla squadra. La Fiorentina ha trovato la squadra peggiore da affrontare dal sorteggio della Conference. Metterà in difficoltà la squadra viola sotto ogni punto di vista. La vera occasione è in Coppa Italia, si è aperta un’autentica autostrada per la Fiorentina, e la squadra in gara secca può giocarsela con chiunque. La strada europea invece è più difficile e molto molto lunga. La sfida con l’Empoli è fondamentale e la Fiorentina deve vincerla. Se non si batte l’Empoli col Verona poi diventa una partita drammatica. La squadra di Italiano deve battere l’Empoli e togliersi dal pantano della classifica”.