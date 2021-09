Buso: “Prandelli provò ad imporre la difesa a quattro, ma la squadra non era pronta. Kokorin? L’ho visto poco, stava da mattina a sera a fare cure”

Renato Buso, membro dello staff di Prandelli nell’ultima esperienza alla Fiorentina, ha parlato così a Lady Radio: “Credo che Vlahovic alla fine possa rinnovare, anche con una clausola nel contratto, tanto qualcuno che la paga lo trova, e chissà che se la Fiorentina non migliori davvero e possa persino rimanere.

Aspettative sulla Fiorentina: “Come lo scorso anno c’era troppo pessimismo, aspetterei a buttarsi sui facili entusiasmi. Chiedo solo di aspettare e valutare: le prime partite hanno dato buone sensazioni, ma a Roma hai preso tre gol.

La parentesi in viola di Prandelli: “Non era stata costruita una squadra per cambiare modulo, e Cesare ha preferito proseguire sul 3-5-2 com’era stato per Iachini. Ha provato all’inizio ad imporre la difesa a quattro, ma non si riusciva a cambiare l’aspetto tattico in una squadra che non aveva ben chiaro l’obiettivo salvezza. La società però finalmente ha dato una svolta”.

Kokorin: “Purtroppo l’ho visto pochissimo anche io, faceva sempre terapie e quasi sempre esercizi di riabilitazione. Poca palla, aveva anche difficoltà con la lingua e stava da mattina a sera a fare cure”.