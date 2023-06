Buso: “Secondo me Berardi è stata una delle richieste di Italiano alla Fiorentina. Dia ha fatto un campionato strepitoso”

L’ex Fiorentina Renato Buso ha parlato a Radio Toscana, intervenendo sulle ultime in casa viola, soprattutto per quanto riguarda il mercato: “Dia alla Salernitana ha fatto un campionato strepitoso, è stato devastante. Avessi la possibilità di prenderlo lo prenderei, ma capisco sia nel mirino di tante squadre. Anche Berardi prenderei, al di là dell’età. Vero che ha avuto qualche infortunio, ma è un giocatore da Nazionale e uno dei più forti in nazionale. Anche per il modo che ha di giocare Italiano, con l’esterno a piede invertito e che deve essere determinante, per me sarebbe perfetto. Ma secondo me l’allenatore viola lo ha richiesto.

Spero Pierozzi rimanga alla Fiorentina e possa imparare dietro a Dodo. Anche Terzic spero resti, anche se secondo me vuole andare altrove. Gli obiettivi primari sono un difensore centrale e un attaccante. A centrocampo bisogna vedere chi uscirà, mentre sul portiere ci sono diversi punti interrogativi”.