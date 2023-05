Buso: “Terracciano si è fatto trovare pronto ma se la Fiorentina vuole alzare le prospettive deve prendere portiere di livello assoluto. Quando Italiano ha cambiato meno, le cose sono andate meglio”

A Radio Toscana ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Renato Buso, concentrandosi su varie tematiche di casa viola, con spazio per commenti anche su alcuni singoli. Ecco le sue parole: “Sabiri? La Sampdoria aveva bisogno di vendere ed è stato un’occasione per la Fiorentina. Ha delle qualità, ha dimostrato molto nella propria Nazionale. Della situazione alla Samp non gli se ne può fare una colpa, difficile aspettarsi grandi cose da un giocatore in questi casi. Non so a livello tattico, anche se la Fiorentina deve ancora costruire il proprio futuro, quale potrà essere la sua collocazione in campo”.

“Il mese e mezzo della Fiorentina è stato di altissimo livello, ovvio che non si potessero tenere certi ritmi. E’ anche vero che in campionato la squadra non ha mai espresso tutto il suo valore, la partita di Napoli non è stata poi così difficile, la Fiorentina nel finale avrebbe potuto pareggiare e nessuno avrebbe detto niente. La squadra però fatica a segnare. Ora contro il Basilea, giocando come può la Fiorentina è più forte in tutti i reparti, se riuscirà a tenere la luce accesa partirà favorita. Il problema è che la squadra ha dei blackout, vedi col Lech Poznan, con cui stava complicando le cose”.

“Quando Italiano ha basato la squadra su 4-5 punti fermi, dal portiere, passando per Amrabat-Mandragora e Cabral, credo la Fiorentina ne abbia giovato. Quando ha cambiato meno, la squadra è andata meglio. Ora è difficile raggiungere la Conference in campionato, salvo decisioni della Giustizia Sportiva. Credo si sia scelto di centellinare le energie ed è ciò che emerge anche dalle parole dei giocatori, che spesso parlano delle prossime 3 partite fondamentali tra Conference e Coppa Italia“.

Infine: “Terracciano? Ho grande rispetto per il portiere viola, che si è fatto trovare pronto nel momento di difficoltà. In tante partite è stato importante il suo contributo. Certo, una Fiorentina di un certo livello deve prendere un portiere di valore assoluto e Terracciano può esserne la riserva, questo però se si alzano le aspettative. Guardando al livello complessivo in A comunque non lo vedo così indietro alla media, anzi. E’ un buon portiere, ovvio ci si aspetti che la Fiorentina vada a fare un passo in avanti in quel ruolo. Tolti 3-4 terzini sinistri, superiori e nazionali, non ne vedo così forti e migliori di Biraghi. Ha dei limiti in difesa ma pregi in fase offensiva: nel ruolo del terzino sinistro in giro c’è grande carenza di qualità mediamente”.