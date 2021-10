Buso: “Vlahovic mal consigliato, Commisso si è sentito tradito. Per il serbo i problemi inizieranno quando giocherà al Franchi”

L’ex giocatore e tecnico delle giovanili della Fiorentina, Renato Buso, ha parlato delle tematiche del momento in casa viola a Radio Bruno Toscana.

Ecco le sue parole, a cominciare da un giudizio su Vlahovic: “La Fiorentina gioca in trasferta, non sarà facile capire il polso della tifoseria. I problemi, semmai, per lui inizieranno quando giocherà al Franchi. Sono dispiaciuto per questa situazione: il serbo è stato mal consigliato. Lui e Commisso si sono scambiati sempre manifestazioni d’affetto, ma adesso il presidente si è sentito tradito. Se non gioca lui, la Fiorentina in rosa non ha giocatori in grado di sostituirlo: mi piacerebbe che adesso continui a segnare”.