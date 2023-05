Cabral ancora fuori dai convocati del Brasile e i tifosi insorgono: “Merita la chiamata molto più di Richarlison”. Out anche Dodô

Da poco è stata diramata la lista dei convocati della nazionale brasiliana per le due amichevoli di giugno che vedranno la Seleçao scendere in campo per due amichevoli contro Guinea e Senegal. Sulla panchina verdeoro attualmente siede Ramon Menezes, ad interim fino alla scelta di un nuovo CT.

Tra i convocati, oltre a Dodô, non appare Arthur Cabral, nonostante l’attaccante della Fiorentina abbia collezionato buoni numeri con la maglia viola in questa stagione. In particolare sono stati i tifosi brasiliani ad insorgere sui social, chiedendo la chiamata del giocatore gigliato. Tra i tanti presi di mira Richarlison: secondo il tifo brasiliano Cabral merita la chiamata da parte della sua nazionale molto più dell’attaccante del Tottenham. Questi i convocati: