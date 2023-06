Cabral contropartita o cessione onerosa. Jovic ancora a Firenze per ‘motivi fiscali’

Nel corso dell’ultima stagione, la Fiorentina ha alternato nel ruolo di centravanti due giocatori (principalmente): Arthur Cabral e Luka Jovic.

Anche di loro si occupa stamani La Repubblica dove leggiamo che il brasiliano potrebbe essere ceduto ma almeno a quindici milioni per non vanificare l’operazione fatta nel gennaio 2022, oppure

essere la contropartita per arrivare ad altri acquisti.

Quanto a Jovic invece non dovrebbe lasciare Firenze per non disperdere i benefici fiscali del decreto crescita.