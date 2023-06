“Cabral destinato a partire a differenza di Jovic. Castrovilli? Per la sua duttilità può essere un pilastro della Fiorentina”

La firma del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio è intervenuto a Radio Bruno, parlando della stagione appena terminata della squadra di Italiano e su alcuni singoli della rosa della Fiorentina. Queste le sue parole: “Mi aspetto che il prossimo anno, senza competizioni europee, penalizzazioni della Juventus da parte della UEFA permettendo, la Fiorentina scali posizioni in campionato.

A mio parere la più grande sorpresa di questa stagione è stata Luca Ranieri, al quale vanno i miei complimenti. In attacco secondo me partirà Cabral, avendo un ingaggio meno pesante di Jovic e con più mercato. Arriverà un giocatore che vuole fare il titolare. Non ho ben capito come Italiano veda Castrovilli. Per la sua duttilità può essere un pilastro del centrocampo viola”.