Cabral: “Domani non scenderemo in campo pensando di aver già vinto: il Lech ci crede ancora. Gol? Se non riesco a segnare, voglio aiutare la squadra in qualunque modo”

L’attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral, ha parlato alla vigilia della sfida di Conference League contro il Lech Poznan:

“Lavoriamo ogni giorno tanto per vincere. Non possiamo scendere in campo pensando di aver già vinto: loro crederanno di poter andare in semifinale, quindi dobbiamo dare tutto per prendercela. All’andata non fu facile, nel calcio vanno sfruttate tutte le occasioni, siamo stati bravi a segnare ancora dopo il loro pareggio”.

E ancora: “Io voglio sempre segnare e aiutare la squadra con assist o in altra maniera. Finita una partita, penso sempre alla prossima. Ho fame di gol e di diventare un campione“.

Sull’episodio in cui ha giocato con i bambini al parchetto: “Quel giorno ero lì con i miei amici del Brasile e mi sono messo a giocare, ma per me non è niente, mi stavo solo divertendo con loro“.