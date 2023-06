Cabral e Jovic: due punte per un solo posto anche nella prossima stagione? Difficile che l’ex Real resti a fare da figurante, ma la crescita del brasiliano non può essere certo ignorata

Allo stesso modo in cui aveva cominciato, la Fiorentina ha chiuso la stagione senza avere chiaro in mente chi fosse il proprio centravanti titolare. A tratti Jovic, per più tempo forse Cabral, ma alla fine il Jo-Bral si è sempre alternato. Sì, alternanza. Anzi, più intermittenza. Come le prestazioni sia dell’uno che dell’altro.

Se per l’infortunio o per altro, Cabral non è riuscito a terminare al meglio un’annata che, in uno specifico periodo, lo aveva davvero lanciato come il ‘9’ titolare di questa squadra. Nelle settimane in cui i Viola vincevano a diritto, gran parte del merito risiedeva infatti nei piedi, e nella testa, del brasiliano. Poi il nuovo stop e una condizione che ha stentato a ritrovarsi fino al gong finale. Dovendo pure cedere il posto al suo “rivale” in occasione dell’ultimo ballo.

Due attaccanti per un solo posto. Così è stato nella stagione 2022/23 e allo stesso modo è molto probabile che vada anche nella ‘23/24. Primo, perché con la riconferma di Italiano la Fiorentina continuerà a giocare con un modulo che prevede una punta sola. E secondo, perché dopo l’ambientamento, e i progressi, fatti da entrambi, sarebbe uno spreco ripartire da zero. Prendere un altro, nuovo centravanti, per il terzo anno di fila sarebbe come cercare di cancellare le reti messe a segno dal 7 e dal 9.

Ma c’è un però. Che riguarda il più “altolocato” dei due. Siamo sicuri, infatti, che Jovic possa restare a Firenze per svolgere il ruolo del figurante, all’ombra del gregario di Campina Grande? Con due sole competizioni, quanto senso avrebbe tenere il serbo come ‘arma in corso d’opera’ da impiegare quando l’altro ha esaurito le energie?