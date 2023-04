Cabral e quelle parole dopo il suo rilancio a Braga. In due mesi ce l’ha fatta: si è preso la Fiorentina

L’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral è riuscito a prendersi la scena. L’ultimo momento da incorniciare è la partitella in piazza Tasso assieme a dei bambini di venerdì pomeriggio, immortalata dalla Repubblica di Firenze, che torna sull’episodio e si concentra sulla situazione del brasiliano di due mesi fa.

“Le critiche sono giuste, gioco in una squadra importante ed è giusto che dia il massimo“: parola di Cabral, dopo lo 0-4 contro il Braga (la partita del suo riscatto). Il brasiliano ha fronteggiato le sue responsabilità e ha finalmente ingranato la marcia. Da lì si è consacrato un feeling totale con la piazza, grazie anche alla semplicità e all’ironia del ragazzo, messe in atto anche nelle esultanze, come quella del VAR nel ritorno contro i portoghesi.