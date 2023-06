Cabral: “È stata una buona stagione, sono riuscito ad aiutare la squadra in diverse occasioni. E il primo pensiero è sempre quello”

L’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral, adesso in vacanza in Brasile, ha concluso la sua stagione con 17 gol totali in maglia viola. Il numero 9 ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’annata appena trascorsa a Ge.globo.com: “È stata una buona stagione, in fondo. Era la mia prima completa alla Fiorentina e sono riuscito a diventare il capocannoniere della squadra in Conference League“.

E aggiunge: “Mi importa essere riuscito a dare mano e ad aiutare la squadra, ce l’ho fatta in diverse occasioni. Il mio primo pensiero è sempre questo: aiutare la squadra, sempre di più”.