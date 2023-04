Cabral e un +2 su Vlahovic che non passa inosservato

C’è un ex calciatore della Fiorentina che non se la sta passando per nulla bene e che nella sfida fra Juve e Inter ha sofferto non poco per tutto il periodo in cui è rimasto in campo: quel Dusan Vlahovic pagato un’ottantina di milioni poco più di un anno fa.

Come scrive Calciomercato.com, il serbo è uscito a gara in corso sconsolato dopo l’ennesima gara a secco a seguito di una prestazione nettamente insufficiente. Umore diametralmente opposto a quello di Arthur Cabral, che con la Cremonese ha trovato la sua ottava rete nell’ultimo mese e mezzo e un’altra prova convincente. Un bottino che lo porta a 13 gol stagionali, esattamente due in più dell’omologo juventino che, forse, si sta chiedendo se ha davvero fatto bene a lasciare Firenze. Firenze che intanto si gode la sua nona sinfonia e il suo centravanti brasiliano.