“Cabral è un attaccante completo, ha solo bisogno di fiducia. Se trova continuità non lo fermerà più nessuno”

L’ex dirigente di Brescia e West Ham Gianluca Nani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “I tifosi della Fiorentina devono essere orgogliosi del lavoro di Italiano e della società. I viola in teoria sono ancora in corsa anche per la Champions, vincendo il recupero sarebbero quinti. Credo che la Fiorentina sia la squadra più migliorata dall’anno scorso in termini di punti, ha perso uno dei migliori centravanti al mondo e ha saputo sostituirlo con due ottimi giocatori come Cabral e Piatek“.

E poi proprio sull’attaccante brasiliano ha aggiunto: “Cabral è un centravanti completo, fa gol in tuti i modi e sa dialogare coi compagni. In Italia le difese sono molto attente e non è semplice far gol, ma l’ex Basilea ha tutte le caratteristiche per fare bene. Appena troverà continuità non lo fermerà più nessuno, per gli attaccanti conta molto anche la fiducia”.