Cabral e un cambio di passo che ha dell’incredibile. E se non ci fosse stato Osimhen…

Gli mancava un unico torneo nel quale fare gol. Adesso però Arthur Cabral può dire di aver sfatato anche questo tabù. Il centravanti della Fiorentina ha segnato anche in Coppa Italia e il suo bottino stagionale comincia ad essere ora interessante. Tredici reti complessive, sei in Serie A, sei in Conference League e una, appunto, in Coppa Italia.

Più che altro è incredibile il cambio di passo operato dal brasiliano da metà febbraio ad oggi. Otto di queste tredici reti stagionali sono arrivate nell’ultimo mese e mezzo. Solo Osimhen, il fuoriclasse del Napoli, ha saputo fare meglio in questo stesso periodo. Niente male davvero.