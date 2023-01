Cabral: “Felice per il gol, ma non era questo il modo in cui volevamo iniziare il 2023. Lavoreremo per migliorare”

Tra i post su Instagram dei giocatori della Fiorentina dopo il pareggio contro il Monza, spicca quello di Arthur Cabral. L’attaccante viola, autore del momentaneo vantaggio, ha postato una sequenza fotografica del suo bellissimo gol, scrivendo sotto: “Non è questo il modo in cui volevamo iniziare l’anno, ma lavoreremo per migliorare. Felice per aver segnato nella prima partita del 2023”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arthur Cabral (@arthurcabral98)