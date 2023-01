Cabral: “Il mio è stato un bel gol ma non voglio fare paragoni con Batistuta. Serve personalità per giocare la prossima partita come il primo tempo di oggi”

L’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha parlato ai canali ufficiali della società gigliata dopo la gara pareggiata contro il Monza per 1-1 commentando anche il suo gol che ha ricordato quelli segnati dall’ex bomber viola Gabriel Batistuta: Abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo la testa già alla prossima. Nel primo tempo secondo me è mancato soltanto il gol, abbiamo creato occasioni anche nel secondo tempo ma servono i gol. Se il mio è un gol alla Batistuta? Non voglio fare paragoni con Bati, è stato un bel gol ma so che posso fare di più”.

E sul ritorno in campo di Castrovilli dichiara:” Ci può aiutare tanto, abbiamo anche tanti giovani della Primavera che possono fare buone partite”.

E sulla prossima partita contro il Sassuolo afferma: “Abbiamo un’altra grande partita da giocare qua al Franchi, dobbiamo fare meglio di oggi per uscire con i tre punti. L’amarezza resta ma ci serve la personalità per giocare entrambi i tempi come il primo di oggi”.