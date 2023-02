Cabral: “La mia esultanza? Dopo che non mi hanno dato il gol ho subito pensato “Segno e faccio così”. Mi sento benissimo”

Un gol buono che non gli hanno dato, un altro fatto nel finale e un’esultanza davvero bellissima. Arthur Cabral è stato tra i protagonisti nella vittoria della Fiorentina contro il Braga: “Dopo che non mi hanno dato il primo gol che ho fatto – ha detto ai media ufficiali della società – ho subito pensato nella mia testa: “Se faccio gol, esulto così”. Devo pensare sempre di segnare, anche se avessi già segnato, avrei dovuto pensare di farne un altro”.

E ancora: “E’ importantissimo essere andati avanti. Lunedì abbiamo una grande partita a Verona, prendiamo questa vittoria per continuare a vincere. Dico grazie all’allenatore per le sue parole, anch’io mi sento benissimo e voglio aiutare la squadra, facendo gol e assist. Domani guarderemo la tv per sapere con chi giocheremo in Conference, poi però penseremo subito al campionato”.