Cabral, la situazione non cambia: Si va verso l’esclusione (e non sarà la sola). Prevendita a rilento

Non cambia in maniera significativa la situazione per due giocatori della Fiorentina: Arthur Cabral e Rolando Mandragora. La squadra si è allenata in mattinata e non c’erano questi due giocatori che quindi non dovrebbero essere disponibili per l’impegno di Coppa Italia contro la Sampdoria.

A proposito di questo match, c’è da segnalare che la prevendita procede a rilento. Siamo intorno ai 9-10 mila biglietti venduti per questa gara che andrà in scena di giovedì, con inizio alle 18. Tra l’altro è anche prevista la diretta in chiaro in TV di questa partita, altra ragione che non invoglia la gente ad accorrere allo stadio.